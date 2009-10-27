Экс-глава правления «Надра» присвоил $50 миллионов?

Налоговая милиция Киева объявила в розыск экс-председателя правления банка «Надра» Игоря ГИЛЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Киеве, И.ГИЛЕНКО разыскивается за совершение финансовой аферы по присвоению 50 млн. долл.

В налоговой администрации столицы сообщают, что на сегодняшний день наложен арест на квартиру И.ГИЛЕНКО в центре г. Киева.

Как сообщал УНИАН, 9 октября Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск бывших должностных лиц банка «Надра», включая экс-председателя правления, который является гражданином Российской Федерации.

Ранее был возбужден ряд уголовных дел по фактам присвоения денежных средств на 173 и 217 млн. грн. в банке “Надра”. Эти уголовные дела расследовались прокуратурой города Киева, в ходе расследования было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 195 (расхищение денег) Уголовного кодекса Украины в отношении должностных лиц банка.

Справка УНИАН. Банк "Надра" начал свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 30 млрд. 547 млн. 480 тыс. грн., обязательства – 28 млрд. 709 млн. 12 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 838 млн. 468 тыс. грн., уставный капитал - 390,363 млн. грн.

Чистая прибыль ОАО КБ «Надра» в 2008 году уменьшилась в 13,5 раза по сравнению с 2007 годом, и на 1 января т.г. составляла 25,857 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 г. его основными акционерами были: Novartik Trading Limited (Кипр), прямое участие – 60,9967%, Manmade Enterprises Limited (Кипр), прямое участие – 30,7406%.

С 10 февраля т.г. Национальный банк Украины ввел временную администрацию в банке «Надра» сроком на один год. Также для восстановления финансового состояния банка был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на шесть месяцев.

16 февраля т.г. банк обнародовал информацию о том, что Игорь ГИЛЕНКО с 11 февраля 2009 года освобожден от должности председателя правления, президента банка «Надра» по собственному желанию.

19 августа т.г. министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сообщил, что Генеральная прокуратура Украины по материалам МВД возбудила уголовное дело по фактам незаконных действий руководства банка «Надра» при выдаче в 2008 году кредитов юридическим лицам.