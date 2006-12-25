С завтрашнего дня обещают беспроблемную регистрацию автомобилей
17:41, 25 декабря 2006Общество
627 0
Информация ГАИ
С завтрашнего дня возобновят работу все Межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы (МРЭО) в Киеве. Об этом сообщил начальник отделения профилактической работы УГАИ МВД Украины в г. Киеве Евгений Кравец.
Работа столичных МРЭО была приостановлена в начале декабряв связи с внедрением новой программы, которая, по словам Кравца, является «более защищенной, более оперативной, более совершенной». «В эту программу включены и всевозможные базы. Эта программа более модернизирована», - отметил начальник отделения профилактической работы УГАИ МВД Украины в г. Киеве, сообщает Обкомсо ссылкой на Лигу.
«Испытания закончены. С завтрашнего дня все МРЭО будут работать», - подчеркнул Кравец.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter