С завтрашнего дня обещают беспроблемную регистрацию автомобилей

С завтрашнего дня возобновят работу все Межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы (МРЭО) в Киеве. Об этом сообщил начальник отделения профилактической работы УГАИ МВД Украины в г. Киеве Евгений Кравец.

Работа столичных МРЭО была приостановлена в начале декабряв связи с внедрением новой программы, которая, по словам Кравца, является «более защищенной, более оперативной, более совершенной». «В эту программу включены и всевозможные базы. Эта программа более модернизирована», - отметил начальник отделения профилактической работы УГАИ МВД Украины в г. Киеве, сообщает Обкомсо ссылкой на Лигу.

«Испытания закончены. С завтрашнего дня все МРЭО будут работать», - подчеркнул Кравец.