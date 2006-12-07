Ни одно МРЭО не регистрирует автомобили

Вот уже несколько дней как киевские водители не могут пройти регистрацию, либо снять с учета свои средства передвижения ни в одном из столичных МРЭО. Автомобилисты с субботы обивают пороги, но тщетно, пишет газета “Сегодня”.

В столичном ГАИ не отрицают существование проблемы. Однако объясняют загадочную недоступность МРЭО стремлением... ускорить и улучшить обслуживание собственников автотранспорта. Сейчас идет “плановая замена компьютерных программ, отвечающих за регистрацию автомобилей”, после чего, (предположительно) регистрация каждой из 30-50 машин, ежедневно предъявляемых вниманию МРЭО, будет занимать значительно меньше времени.

А пока в крайне сложном положении оказались, прежде всего, автоперевозчики. Без разрешения ГАИ вывести новые трансортые средства на маршруты они не могут. А с разрешением в МРЭО их просят подождать как минимум до следующего вторника.