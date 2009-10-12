Прокуратура возбудила дело по факту избиения фотокора УНИАН

Городская прокуратура Новой Каховки возбудила уголовное дело по факту умышленного препятствования профессиональной деятельности фотокорреспонденту УНИАН Виталию ДАНИЛЬЧЕНКО во время фотофиксации им рейдерского захвата завода «Таврия» в Херсонской области.

Об этом УНИАН сообщил сам В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

По его словам, дело возбуждено 9 октября по признакам преступления, предусмотренного ст. 171 Уголовного кодекса Украины.

Как отмечается в постановлении прокуратуры, в ходе проверки изложенных пострадавшим фактов установлено достаточно данных для возбуждения уголовного дела.

Как сообщал УНИАН, вечером 3 сентября группа неизвестных пыталась штурмом захватить административное здание завода ОАО «Агропромышленная фирма «Таврия».

Во время этого рейдерского захвата пострадал фотокорреспондент УНИАН в Херсонской области В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

Охранники завода, признав В.ДАНИЛЬЧЕНКО фотографом со стороны нападающих, нанесли ему телесные повреждения и разбили фотоаппаратуру.

11 сентября Новокаховская районная прокуратура сообщила, что не нашла оснований, которые подпадали бы под действие ст. 171 Уголовного кодекса Украины, для возбуждения уголовного дела по факту препятствования профессиональной деятельности фотокорреспондента УНИАН В.ДАНИЛЬЧЕНКО во время рейдерской атаки на завод «Таврия».

В то же время министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО еще 18 сентября заявил, что прокуратура все же возбудила уголовное дело по статье «Препятствование журналистской деятельности» по факту избиения фотокорреспондента УНИАН В.ДАНИЛЬЧЕНКО во время съемок конфликта на заводе "Таврия".

Как сказал Ю.ЛУЦЕНКО, он лично переговорил с прокурором, и уголовное дело в данном случае было возбуждено. «Тем не менее, я поговорил с прокурором, мы обсудили эту ситуацию и пришли к тому, что уголовное дело возбуждено по статье - препятствование журналистской деятельности», - сообщил министр МВД.