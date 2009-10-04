Пожар на луганской шахте: горняков эвакуировали

В Луганской области на шахте «Крепинская» (ГП «Антрацит») из-за пожара эвакуировали горняков.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области, вчера в 05.15 на шахте в диагональном транспортном уклоне, на горизонте 140 метров, произошло замыкание электрокабеля и возгорание деревянной шахтной затяжки кровли. В шахте находились 55 горняков, которые срочно были выведены на поверхность.

По состоянию на 08:00 4 октября открытого горения нет, установлены перемычки. Силами 4 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома проводятся работы по вентиляции выработки.