Литвин о море, портах, судостроении и непрофессиональных назначенцах

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН высказался за разработку целостной программы развития Украины как морского государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал журналистам в Одесской области, отвечая на вопрос относительно активизации деятельности Измаильского морского торгового порта и Украинского Дунайского пароходства.

«Необходимо разработать целостную программу развития Украины как морского государства. – сказал В.ЛИТВИН. - И в этом контексте мы должны говорить не только о портах, но и о судостроении и подготовке соответствующих кадров».

По мнению В.ЛИТВИНА, нужно создать «морскую коллегию», в которую войдут люди, имеющие целостное виденье решения существующих в отрасли проблем.

По словам председателя ВР, нуждается в решении ряд существующих проблем отрасли, в частности, в кадровой политике. «Необходима умная кадровая политика. Нужно отказаться от практики, когда на такое важное предприятие назначают непрофессионального руководителя, и, как правило, из региона, который сегодня доминирует и представляет центральную власть, - отметил он. - Руководителем должен быть человек, который вырос в этом коллективе, прошел все карьерные ступени и которого не нужно учить азам профессии».

Также, считает В.ЛИТВИН, необходимо добиваться того, чтобы вернуться к вопросу о компенсации Украине потерь, которых она понесла из-за санкций ООН во время военного конфликта в бывшей Югославии. Эти потери, напомнил он, составили свыше 600 млн. долларов.