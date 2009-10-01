Руководство Укртранснефти опровергает обвинения ГлавКРУ

Председатель правления ОАО “Укртранснефть” Александр ЛАЗОРКО документально опровергает обвинения председателя Главного контрольно-ревизионного управления (ГлавКРУ) Украины Николая СИВУЛЬСКОГО в нанесении государству ущерба на 40 млн. грн. в результате выкачивания нефти из нефтепровода на участке “Мичуринск-Кременчуг”.

Об этом А.ЛАЗОРКО сообщил в интервью корреспонденту УНИАН.

“Руководству “Укртранснефти” непонятны не обоснованные упреки ГлавКРУ, поскольку на протяжении последних трех недель специалисты контрольного ведомства осуществляли комплексную проверку ОАО “Укртранснефть” за период последних полутора лет”, - сказал он.

При этом А.ЛАЗОРКО отметил, что по состоянию на начало сентября никаких нарушений в работе общества не выявлено, ущерб государству не нанесен, о чем свидетельствует соответствующая справка ГлавКРУ.

Вместе с тем, относительно якобы пропажи нефти из нефтепровода на участке “Мичуринск-Кременчуг” А.ЛАЗОРКО сказал, что эта нефть находится на ответственном хранении в ЗАО “Укртатнефть” (Кременчугский НПЗ), что также хорошо известно Н.СИВУЛЬСКОМУ.

А.ЛАЗОРКО отметил, что по состоянию на 6 часов утра 1 октября совместной комиссией специалистов ОАО “Укртранснефть”, ЗАО “Укртатнефть” и НАК “Нафтогаз Украины” с участием одного из заместителей председателя правления НАК был осуществлен контрольный замер указанных объемов нефти, о чем составлен соответствующий инвентаризационный акт, который подписали все члены комиссии.

Руководитель “Укртранснефти” также выразил удивление по поводу необоснованных упреков, которые бросают тень не только на него лично, но и наносят непоправимый вред деловой репутации и имиджу ОАО “Укртранснефть” как прогнозированной и надежной компании.

Напомним, сегодня Н.СИВУЛЬСКИЙ сообщил журналистам, что ГлавКРУ инициирует привлечение к ответственности должностных лиц ОАО "Укртранснефть" за нанесение государству ущерба в размере свыше 40 млн. грн.

"Завтра в кабинете Татьяны КОРНЯКОВОЙ (заместитель генерального прокурора) представители ГлавКРУ и МВД будут решать вопрос о привлечении к ответственности лиц, которые нанесли ущерб государству в особо крупных размерах", - сказал он.

По словам Н.СИВУЛЬСКОГО, прямой ущерб, нанесенный государству, составляет 40 млн. грн., а непрямой еще подлежит оценке, поскольку представителей ГлавКРУ не допустили на ЗАО "Укртатнефть", где, по предположению Главного контрольно-ревизионного управления, должна была храниться технологическая нефть, которую оттеснили с одного из участков нефтепровода.

Справка УНИАН. "Укртранснефть" является оператором системы нефтепроводов Украины, 100% ее акций принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".