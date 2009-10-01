Милиционеры - "борцы" с наркотиками наладили свой наркоканал

Оперативники Службы внутренней безопасности ГУБОП МВД Украины разоблачили в Киевской области наркоканал, к организации которого причастны работники милиции.

Как сообщили УНИАН в ДСО МВД Украины, в причастности к организации на территории Киева и Киевской области межрегионального канала сбыта наркотического вещества (опий ацетилированный) подозревают троих работников одного из районных отделов службы борьбы с незаконным оборотом наркотиков столичной милиции.

Злоумышленники совместно с гражданскими лицами наладили канал поступления наркотиков из Белой Церкви. Схема деятельности преступной группы была чрезвычайно законспирирована. Непосредственные реализаторы и поставщики общались исключительно по телефону. Средства за наркотики перечислялись только в безналичном виде, а само наркосырье злоумышленники оставляли в предварительно подготовленных тайниках.

Таким образом, на протяжении 2008–2009 годов были реализованы наркотики на общую сумму свыше 3 млн. грн.

По материалам Службы внутренней безопасности прокуратурой Киевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч.3 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

У злоумышленников также изъяты три автомобиля и заблокирован платежный карточный счет на сумму более 1 млн. 140 тыс. грн.