Кредиторы Нафтогаза проголосуют за реструктуризацию

Группа держателей еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» после переговоров в Лондоне во вторник с представителями компании о реструктуризации займа на 500 млн. долл. США со сроком погашения 30 сентября 2009 года согласилась на условия обмена еврооблигаций.

Об этом сказано в заявлении компании Corlblow, представляющей группу кредиторов «Нафтогаза», подготовленном для прессы по итогам переговоров, которым располагает УНИАН.

Отмечается, что инициативная группа считает, что предлагаемые «Нафтогазом» условия реструктуризации пока не являются оптимальными для держателей, однако реально отражают текущую финансовую ситуацию в компании.

При этом акцентируется, что осуществленная 30 сентября выплата «Нафтогазом» в полном объеме полугодового купона по евробондам свидетельствует о желании компании выполнить обязательства перед кредиторами, несмотря на сложные экономические условия.

В ходе открытой дискуссии в Лондоне представители «Нафтогаза» сумели убедить группу кредиторов, что позиция компании отображает экономические реалии. «И хотя группа недовольна просрочкой платежа, она осознает желание «Нафтогаза» разрешить неприятную ситуацию с держателями облигаций путем предоставления суверенных гарантий», - отмечено в сообщении.

Также в заявлении сказано, что Corlblow как представитель группы кредиторов решила более не возражать против реструктуризации задолженности «Нафтогаза» и объявила о намерении на собрании 19 октября проголосовать за это предложение.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября «Нафтогаз Украины» выплатил купонный доход по еврооблигациям, выпущенным на сумму 500 млн. долл., из расчета 8,125% годовых и полугодового купонного периода.

24 сентября «Нафтогаз Украины» предложил держателям еврооблигаций обменять их на новые бумаги с государственной гарантией и погашением в 2014 году. Госхолдинг предлагает увеличить купонную ставку с текущих 8,125% до 9,5% годовых. При этом, согласно предложению НАК, держатели, согласившиеся на реструктуризацию до 8 октября, смогут обменять 100% долга, а на втором этапе реструктуризации (до 15 октября) обмен будет осуществляться с коэффициентом 0,95.

Собрание держателей евробондов состоится 19 октября 2009 года в Лондоне.

Ранее также сообщалось, что НАК уже начал переговоры о реструктуризации внешнего долга на общую сумму 1,6 млрд. долл.

Справка УНИАН. Еврооблигации НАК «Нафтогаз Украины» были выпущены в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл., срок погашения - 30 сентября 2009 года.