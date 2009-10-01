Крымская милиция разыскивает киллера по кличке «Лысый»

В Крыму милиция объявила в розыск киллера по кличке «Лысый», совершившего ряд убийств в 1990-х годах в ходе разборок между преступными группировками в Крыму.

В распространенном сегодня сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму утверждается, что Виктор ФЕЩЕНКО в 1994 году убил двух человек, в 1995 году расстрелял одного, в 1996 году – троих, в 1997 году убил одного человека. Преступления совершены в Симферополе.

Кроме того, силовики сообщают об убийстве директора муниципального объединения рынка Бельцы (Молдова) и ранении человека, не уточняя, когда эти преступления были совершены.

«Просим всех, кому что-либо известно о местонахождении Виктора ФЕЩЕНКО (1975 года рождения), в криминальных кругах известного под кличкой «Лысый», сообщить в ГУ МВД Украины в Крыму», - сказано в сообщении пресс-службы крымской милиции.