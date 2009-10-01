Украина сократила добычу угля

По оперативным данным Министерства угольной промышленности Украины, угледобывающие предприятия Украины в январе-сентябре 2009 года сократили добычу угля на 8,7% или 5,151 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 53,522 млн.. тонн.

Как сообщили УНИАН в Минуглепроме, добыча коксующегося угля за отчетный период сократилась на 9,1% или 1,904 млн. тонн - до 18,986 млн. тонн, энергетического - на 8% или 3,047 млн. тонн - до 34,735 млн. тонн.

При этом в сентябре т.г. добыча угля сократилась на 6,7% или 418 тыс. тонн, по сравнению с сентябрем 2008 года, – до 5,774 млн. тонн.

Как сообщили в министерстве, угледобывающие предприятия Минуглепрома в январе-сентябре т.г. перевыполнили установленное министерством плановое задание по добыче угля на 3,3% или 913,2 тыс. тонн, в том числе по добыче коксующегося угля – на 4,6% (300 тыс. тонн), энергетического – на 2,9% (614 тыс. тыс. тонн).

Предприятия Минуглепрома в январе-сентябре т.г. добыли 28,666 млн. тонн рядового угля, в том числе коксующегося – 6,851 млн. тонн, энергетического – 21,815 млн. тонн.

Справка УНИАН. Угледобывающие предприятия Украины в 2008 году увеличили добычу угля на 2,8% или на 2,116 млн. тонн, по сравнению с 2007 годом, до 77,654 млн. тонн.

Ранее в Минуглепроме прогнозировали, что добыча угля государственными шахтами в 2009 году сократится на 7,2% - до 42,7 млн. тонн, что связано со снижением спроса на угольную продукцию.