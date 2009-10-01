Суд вернул на Херсонский комбайновый завод 700 уволенных

Одесский административный суд 22 сентября вынес решение о восстановлении 700 уволенных с Херсонского комбайнового завода работников.

Как сказано в пресс-релизе, распространенном сегодня Национальным форумом профсоюзов Украины, данное рассмотрение в суде было инициировано обращением прокуратуры Суворовского района г. Херсона, а также НФПУ.

Как заявил лидер НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК, аналогичную работу профсоюзы ведут системно во всех областях.

«На данный момент мы договорились с правительством о создании совместной рабочей группы. Она должна разработать программу по созданию рабочих мест и график погашения задолженностей по зарплатам на всех украинских предприятиях», - подчеркнул М.ЯКИБЧУК.

Ранее Национальный форум профсоюзов обращался к руководству Херсонского комбайнового завода с требованием рассчитаться со всеми уволенными работниками. После соответствующих судебных исков трудового коллектива завода, по информации НФПУ, в начале августа текущего года уволенным работникам было выплачено свыше 1,9 миллиона гривен зарплат и компенсаций.