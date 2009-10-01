Синоптики на завтра обещают дожди

Завтра в Украине ожидаются дожди, отдельные грозы, лишь ночью в Крыму и Приазовье, а днем в западных и северных областях без существенных осадков.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, ночью в западной части, днем в Украине местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 6-11° тепла, в Луганской и Донецкой областях 0-5° тепла, на поверхности почвы заморозки 1-4°; днем в Украине 12-17° тепла, на юге 18-23°.

В Киевской области в пятницу ночью и утром ожидается дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 12-17°. В Киеве температура ночью 8-10° тепла, днем 14-16°.