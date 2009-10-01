Межбанковский доллар опять пошел в рост

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,2580/8,2945 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 8,3050/8,3230 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2744/0,2762 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись - 0,2758/0,2771 грн./рубль. На российском валютном рынке курс доллар-рубль повысился и к 12:00 установился на уровне 30,0475 рублей за доллар (+0,0381).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4593/1,4595 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,0560/12,1035 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 12,1085/12,1305 грн./евро.