«Opel» врезался в дерево: трое погибших

Сегодня в Марьинке Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Как сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Донецкой области, автомобиль «Opel» врезался в дерево на обочине дороги. Вследствие ДТП погиб водитель, 1987 г.р., а также двое пассажиров - мужчины, 1965 и 1985 г.г. рождения.

Причины и обстоятельства происшествия расследуются.