«Opel» врезался в дерево: трое погибших

11:17, 01 октября 2009
Общество
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ДТП в Донецкой области

Сегодня в Марьинке Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Как сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Донецкой области, автомобиль «Opel» врезался в дерево на обочине дороги. Вследствие ДТП погиб водитель, 1987 г.р., а также двое пассажиров - мужчины, 1965 и 1985 г.г. рождения.

Причины и обстоятельства происшествия расследуются.

 

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