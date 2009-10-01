Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,25 грн./долл., продают – по 8,39 грн./долл., курс незначительно повысился по сравнению с 30 сентября.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,20-8,32 грн./долл., по продаже – в пределах 8,34-8,40 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в украинских банках не изменился по сравнению с 30 сентября и сегодня составляет 12,02/12,34 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,85-12,22 грн./евро, по продаже – в пределах 12,18-12,45 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 30 сентября повысился на 1% и составляет 0,2685 грн./рубль, курс продажи почти не изменился – 0,2806 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,26-0,275 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,275-0,285 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,27 грн./долл., продажи – 8,38 грн./долл., курс почти не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,20-8,32 грн./долл., по продаже – в пределах 8,35-8,40 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в банках Киева не изменился по сравнению с 30 сентября и сегодня составляет 12,09/12,32 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,96-12,22 грн./евро, по продаже – в пределах 12,18-12,40 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 30 сентября повысился на 1,8% и составляет в среднем 0,2682 грн./рубль, продажи – понизился на 0,3%, до 0,2805 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,26-0,274 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,278-0,285 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,18/8,39 грн., евро – 11,95/12,42 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,20/8,40 грн., евро – 11,75/12,40 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,25/8,40 грн., евро – 12,00/12,30 грн., рубль – 0,269/0,279 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 1 октября, составляет: гривни к доллару США – 8,04, к евро – 11,720257, к российскому рублю – 0,26672.