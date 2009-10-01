В «Борисполе» задержали кубинца с контрабандой сигар

30 сентября сотрудники Госпогранслужбы и СБУ задержали в аэропорту «Борисполь» 49-летнего гражданина Кубы, который пытался незаконно провезти через границу почти 5 тысяч сигар.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, нарушитель прибыл рейсом «Амстердам – Киев». Получив свои чемоданы, кубинец долго не решался проходить контроль и более трех часов просидел в зале приема багажа. На выходе из зоны таможенного контроля иностранца остановили пограничники и сотрудники СБУ и пригласили его в служебное помещение. В двух чемоданах было выявлено почти 5 тысяч сигар разной длины и диаметра общим весом около 500 кг.

Задержанная контрабанда, стоимость которой, по предварительной оценке, 320-350 тыс. грн., передана в СБУ. В ближайшее время планируется проведение товароведческой экспертизы.