В Украине минимальная зарплата повышена на 20 гривен

В Украине с 1 октября минимальная заработная плата увеличивается на 20 грн. – с 630 до 650 грн. Это предусмотрено статьей 55 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» (№835-VI от 26 декабря 2008 г.).

В частности, Кабинет министров Украины установил минимальный уровень заработной платы с 1 января 2009 года в размере 605 грн., с 1 апреля – 625 грн., с 1 июля – 630 грн., с 1 октября – 650 грн., с 1 декабря 2009 года – 669 грн.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует на протяжении 2010 года увеличить минимальную зарплату до 778 грн. против 669 грн. в 2009 году. Это предусмотрено проектом Госбюджета на 2010 год.

В частности, в 2010 году минимальная зарплата в месячном размере будет установлена, исходя из размера минимальной зарплаты в декабре 2009 года и прогнозного индекса потребительских цен 2010 года, на уровне прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а именно с 1 января 2010 года – 681 грн., с 1 апреля – 686 грн., с 1 июля – 700 грн., с 1 октября – 719 грн. и с 1 декабря – 778 грн.