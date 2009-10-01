Тимошенко поручила поддержать чтение на 5 лет вперед

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству культуры и туризма в течение месяца разработать государственную целевую программу по поддержке и развитию чтения на период до 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Ю.ТИМОШЕНКО дала чиновникам министерства на заседании Кабмина.

«Я прошу вас в течение месяца разработать эту программу, чтобы мы рассмотрели ее на заседании правительства, утвердили, чтобы уже с учетом этой программы откорректировать наш проект бюджета на 2010 год», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также поручила Министерству финансов рассмотреть возможность корректировки бюджета на 2010 год с учетом необходимых средств для финансирования этой программы.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО поручила Министерству культуры и туризма разработать государственную программу по информатизации библиотек. «Это тоже должна быть отдельная целевая программа, которую я хотела бы, чтобы вы разработали также в течение месяца», - поручила глава правительства.

Премьер также поручила правительству принять меры по улучшению сохранности библиотечных фондов и социальной защите библиотекарей. Профильным министерствам также поручено рассмотреть возможность приравнивания библиотекарей обычных библиотек к сотрудникам сферы образования, а научных – к научным сотрудникам.

Правительство намерено с 1 октября на 50% повысить зарплату библиотекарям, сообщила на заседании правительства премьер-министр. «Есть такие категории людей в стране, к которым относятся, в том числе и работники библиотечной сферы, которых необходимо поддержать безотлагательно. Мы посоветовались и приняли решение с 1 октября всем работникам библиотек повысить заработную плату на 50%», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, премьер-министр сообщила, что с 1 января 2010 года работникам библиотек будет выплачиваться материальная помощь на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска. По ее словам, на эти цели в проекте государственного бюджета на 2010 год предусмотрено 239 млн. грн.