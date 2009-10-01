Тимошенко приедет на Львовский экономический форум после Ющенко

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО 2 октября примет участие в ІХ Львовском международном экономическом форуме.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.

При участии премьер-министра состоится второе заседание Клуба региональных лидеров Форума на тему «Актуальные механизмы социально-экономического развития регионов Украины в условиях кризиса».

Также в заседании Клуба региональных лидеров Форума примут участие первый заместитель главы Секретариата Президента Юрий ЕХАНУРОВ, вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, министр регионального развития и строительства Украины Василий КУЙБИДА, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ и другие.

Как сообщал УНИАН, 1 октября участие в этом форуме примет Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.