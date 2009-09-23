Придя к власти, Янукович увеличит посевы сахарной свеклы

В Украине за последние пять лет количество работающих сахарных заводов сократилось втрое, а площади посевов сахарной свеклы уменьшились в 5 раз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время прямого эфира на ОГТРК "Лтава" в Полтаве лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Говоря о причинах сахарного кризиса в стране, он сказал: «В 2004 в Украине работало 159 сахарных заводов, под свеклу засевали более 1,5 млн. га. Сегодня работает 48 заводов, а земли – 320 тыс. га. Политика государства ведет к уничтожению сахарной отрасли".

При этом лидер Партии регионов заявил, что, придя к власти, его правительство постепенно увеличит земли под посевами сахарной свеклы и, где это еще возможно, возобновит работу сахарных заводов.

Как сообщал УНИАН, сегодня Кабинет Министров Украины принял решение выделить из Стабилизационного фонда свыше 219 млн. грн. на выплату дотаций сельскохозяйственным предприятиям, которые выращивают сахарную свеклу.

Ранее, 22 сентября, во время пребывания в Винницкой области премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство намерено предусмотреть выплату сельскохозяйственным предприятиям дотаций в размере 750 грн. за каждый гектар посевов сахарной свеклы.