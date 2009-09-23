Тимошенко вручила ключи от новых квартир

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вручила ордера на заселение и ключи от квартир в 100-квартирном доме по улице Марии Башкирцевой, 35, в городе Полтаве, построенного по программе «Доступное жилье».

Об этом сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата КМУ.

«Для 100 семей, которые въезжают в дом, сегодня праздник. Мы даем квартиры тем, кто много лет стоит в очередях: учителям, врачам, работникам правоохранительных органов, военнослужащим», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО во время торжеств и добавила, что это уже второй дом в Полтаве и 50 - в Украине, построенный по программе «Доступное жилье».

Глава правительства перерезала ленту и осмотрела квартиры в новостройке. «Главное, что в доме применены энергосберегающие технологии, ведь есть собственная котельная, которая будет обеспечивать квартиры теплом и горячей водой», - отметила премьер-министр во время осмотра квартир.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в Полтаве правительство также уже профинансировало строительство 182-квартирного дома: «В следующий раз, когда мы к вам приедем, в декабре, будем вручать тоже ордера на квартиры льготникам».