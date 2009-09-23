На сгоревшем "Славянском" 2 из 3 входов были закрыты торговыми местами

Инициативная группа, представляющая пострадавших от пожара на торгово-выставочном комплексе «Славянский» предпринимателей, требует от мэра Днепропетровска Ивана КУЛИЧЕНКО, городских и областных властей, разобраться в причинах возникновения пожара и определить виновных. Об этом сообщает ИА «Новый Мост».

«Мы просим Ивана КУЛИЧЕНКО, областные и городские власти, создать государственную комплексную комиссию, в составе представителей днепропетровских облсовета и горсовета, Днепропетровской ОГА, представителей МЧС и МВД Украины. Задачей комиссии должно быть определение причины возникновения пожара на ТВК «Славянский», определение должностных или частных лиц, действие или бездействие которых привело к возникновению пожара. Мы требуем составить список причиненного ущерба, помочь с трудоустройством работников и арендаторов ТВК «Славянский» и оказать материальную помощь пострадавшим», - сказала представительница инициативной группы.

ИА «Новый Мост» сообщает о множестве нарушений, которые допускались во время функционирования торгово-выставочного комплекса.

«Два запасных выхода с рынка уже год как были переоборудованы под торговые места! Кто это разрешил сделать? Когда начался пожар, покинуть здание рынка можно было только через 1 вход», - говорит один из пострадавших предпринимателей.

По свидетельствам предпринимателей, возгорания на рынке уже случались, но еще ни разу не приводили к таким плачевным последствиям.

«У нас уже были возгорания и не один раз, но никто на них не реагировал. Давно нужно было убрать все эти ларьки с шаурмой и чебурками. Мы сейчас не можем ничего предъявить, потому что у нас даже не осталось договоров – все сгорело», - сказала одна из потерпевших.

На данный момент милиция Днепропетровска занимается опросом пострадавших и составлением списка нанесенного огнем ущерба.

Сегодня с самого утра на место трагедии прибыл Игорь ЦЫРКИН, руководитель программ Фонда «Наш дом – Днепропетровск» для того, чтобы разобраться в том, какую первоочередную помощь может оказать Фонд пострадавшим. По его словам, подобные ситуации в городе будут продолжаться до тех пор, пока в стенах городского совета и городских управлений процветает коррупция.

«Направо и налево выдаются разрешения на различные виды торговли. Отсутствует контроль за выполнением обязательств, которые должны выполняться. И до тех пор, пока чиновники будут заниматься наполнением собственных карманов, не будут уделять внимание тому, как должен соблюдаться закон, как должна производиться торговля, в городе мало что изменится», - сказал И.ЦЫРКИН. Он напомнил, что подобные трагедии в городе происходили и ранее: «Мы с вами знаем о той трагедии, которая произошла возле магазина «Варус», когда взорвался лоток шаурмы, сегодня случилась еще одна трагедия. Что в нашем городе должно еще произойти для того, чтобы городские чиновники обратили внимание на людей, которые живут в этом городе?».

Напомним, что следственный отдел Днепропетровского городского управления МВД Украины возбудил уголовное дело по факту пожара на Славянском рынке, который произошел 22 сентября. По словам заместителя начальника городского управления милиции Владимира СЕДЛЕЦКОГО, среди причин возникновения пожара на Славянском рынке рассматривается и поджог. По информации ГУ МЧС Украины в Днепропетровской области, вещевой рынок «Славянский», пожар на котором начался 22 сентября около 16.00, сгорел полностью. В результате пожара на вещевом рынке “Славянский” пострадали девять человек.