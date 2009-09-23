Белорусские пограничники задержали 39 украинских детей, собиравших ягоды

Вечером 22 сентября гомельские пограничники задержали 54 гражданина Украины (39 из них - несовершеннолетние), которые собирали в лесу ягоды, передает Лента.ру.

Инцидент произошел около 18:30 по местному времени в семи километрах от границы Беларуси, сообщили представители пресс-центра Государственного пограничного комитета республики.

У задержанных сборщиков ягод было изъято около 500 килограммов клюквы, которая затем была передана в межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира.

Как заявил глава пресс-службы Государственного пограничного комитета Беларуси Александр ТИЩЕНКО, поводом для задержания украинцев стало то, что они "проникли на территорию Белоруссии в обход пунктов пропуска на участке белорусско-украинской границы".

Через три часа нарушители границы были отпущены. А.ТИЩЕНКО подчеркнул. что по договоренности с украинскими пограничниками задержанные не были оштрафованы.

Аналогичный случай произошел на белорусско-украинской границе несколько дней назад. Пограничники обнаружили тайник, в котором хранилось около 430 килограммов клюквы. Предположительно, ягоды спрятали контрабандисты, которые собирались вывезти клюкву на Украину.