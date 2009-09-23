В Керчи застрелили депутата

В Керчи убит депутат городского совета Сергей Ковальчук.

Об этом сообщил по телефону корреспонденту УНИАН представитель горсовета Керчи.

«Говорят, что он был застрелен», - сказал собеседник агентства, отметив, что не располагает подробностями происшествия.

С.Ковальчук был избран в горсовет от оппозиционного блока «Не так!».

Сотрудники милиции отказываются представить какую-либо информацию, ссылаясь на тайну следствия. «Пока никаких, даже малейших, комментариев», - заявила по телефону сотрудница пресс-службы керченской милиции.