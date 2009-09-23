В Керчи застрелили депутата
13:01, 23 сентября 2009Общество
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Милиция пока не комментирует
В Керчи убит депутат городского совета Сергей Ковальчук.
Об этом сообщил по телефону корреспонденту УНИАН представитель горсовета Керчи.
«Говорят, что он был застрелен», - сказал собеседник агентства, отметив, что не располагает подробностями происшествия.
С.Ковальчук был избран в горсовет от оппозиционного блока «Не так!».
Сотрудники милиции отказываются представить какую-либо информацию, ссылаясь на тайну следствия. «Пока никаких, даже малейших, комментариев», - заявила по телефону сотрудница пресс-службы керченской милиции.
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