Нафтогаз готовит дефолт?

Кабинет Министров разрешил НАК «Нафтогаз Украины» вести переговоры с держателями евробондов о реструктуризации задолженности по еврооблигациям до 20 октября. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном вчера в газете «Урядовый курьер». Тем не менее НАК должен выплатить по ценным бумагам $500 млн. уже 30 сентября. Как пишет "Дело", это значит, что госкомпания вынуждена будет объявить дефолт по еврооблигациям.

В Кабмине понимают, что консультанты «Нафтогаза» не успеют договориться с держателями еврооблигаций НАКа до 30 сентября и согласны на дефолт по бумагам компании. «Если бы «Нафтогаз» успел получить «добро» инвесторов на реструктуризацию до даты погашения, как это принято на рынке еврооблигаций, то юридически дефолта у НАКа не было бы», — говорит старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей Фурса. Эксперт не сомневается, что за оставшееся до 30 сентября время финансовые советники «Нафтогаза» не закончат переговоры с облигационерами. «Держателям евробондов информацию о собрании инвесторов компании пока не рассылали. Вряд ли консультантам НАКа хватит недели, чтобы организовать встречу с ними», — говорит Фурса.