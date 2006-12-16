В храмах горных районов Прикарпатья молятся за снег

В храмах горных районов Ивано-Франковской области молятся за Божью благодать – снег.

Как сообщили УНИАН в епархиальном управлении Коломыйско-Черновецкой епархии Украинской греко-католической церкви, это не указание сверху, просто в традиционных молитвах священников содержатся отдельные просьбы к Богу послать на землю снег - Божью благодать, ведь снег дает основной доход местным жителям в горнолыжный сезон.

За зимний туристический сезон жители горных районов Прикарпатья зарабатывают себе на жизнь практически на целый год, отмечают в епархиальном управлении.

Беспокоит отсутствие снега и владельцев туристических баз и курортов, а также железнодорожников, которые ожидают массового возврата билетов туристами из-за отказа от отдыха в Карпатах на Новогодние и Рождественские праздники.