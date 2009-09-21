На межбанке упали доллар и евро

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,5430/8,5850, к 12:00 цены упали – 8,5110/8,5340. К закрытию торгов ценовые уровни достигли текущего минимума - 8,4925/8,5055 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2807/25, к 12:00 цены снизились - 0,2797/0,2809. К закрытию цены установились на уровне 0,2792/0,2802. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,3755 (+0,1450).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4640/1,4715. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,5175/12,5660, к 12:00 цены ушли вниз 12,4740/12,5065. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли следующих значений – 12,4440/12,4720.