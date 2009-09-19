Чехия сможет хранить газ в ПХГ в Украине

Чешская частная компания Vemeks намерена использовать украинские подземные хранилища газа (ПХГ) для закачки своего ресурса. Этот вопрос рассматривался 17 сентября в рамках заседания украинско-чешской комиссии по экономическому сотрудничеству под председательством министра промполитики Украины Владимира Новицкого и замминистра промышленности и торговли Чехии Милана Говорки.

На первом этапе речь идет о 500 млн куб. м, закупленных в России. Чехия считает, что таким образом сможет сэкономить значительные средства на строительстве собственных ПХГ. "Нафтогаз Украины" заверил, что сможет обеспечить передачу газа чешской стороне. На следующей неделе переговоры на эту тему продолжатся.

Чехия также выразила заинтересованность в участии в модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС). В "Нафтогазе" заявили, что довольны работами по реконструкции объектов ГТС, выполненными ранее чешскими подрядчиками. В то же время в "Нафтогазе" отметили, что конкретные проекты могут предоставить после получения от Евросоюза прогнозных объемов потребления газа в Европе, от которых зависит объем работ по реконструкции.

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