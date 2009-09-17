Президент Украины принял верительные грамоты послов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял верительные грамоты от Чрезвычайных и Полномочных Послов Бразилии, Испании, Мексики и Нидерландов.

Как сообщает пресс-служба Президента, в частности, верительные грамоты главе Украинского государства вручили: от Королевства Испания - Хосе Родригес МОЯНО, от Мексиканских Соединенных Штатов - Беренисе Рендон ТАЛАВЕРА, от Королевства Нидерланды - Питер Ян ВОЛТЕРС, от Федеративной Республики Бразилия - Антонио Фернандо Круз де МЕЛЛО.

Президент провел встречи с вновь назначенными послами. В частности, во время беседы с послом Бразилии стороны особо отметили важность активизации двустороннего диалога на высшем уровне. В.ЮЩЕНКО выразил убежденность, что активизация двусторонних контактов на высшем уровне будет содействовать дальнейшей реализации взаимовыгодных проектов украинско-бразильского сотрудничества. В этом контексте посол также заверил: в ближайшее время планируется, что Украину посетят, в частности, представители деловых кругов Бразилии.

В.ЮЩЕНКО отметил стратегическое значение для научно-технического развития и укрепления международных позиций обеих стран совместного космического проекта «Циклон-4 - Алкантара».

Президент Украины и Посол Нидерландов выразили удовлетворение обеих сторон высокой интенсивностью двустороннего политического диалога. «Мы удовлетворены активизацией политического диалога между нашими государствами в 2008-2009 годах и заинтересованы в сохранении этой положительной тенденции в будущем», - сказал В.ЮЩЕНКО. Также была отмечена важность подписания в ближайшее время Программы общих действий на 2010-2012 годы.

В ходе встречи глава Украинского государства акцентировал особое внимание на вопросе координации действий международного сообщества в противодействии пиратству, проинформировав нидерландскую сторону о соответствующих инициативах нашего государства в рамках ООН.

Во время встречи с послом Мексики Президент отметил, что Украина считает Мексику ключевым партнером в регионе Латинской Америки, и поделился собственным видением мер, которые оба государства должны реализовать с целью активизации взаимовыгодного сотрудничества. Речь шла, в частности, о необходимости ускорения совместной работы с целью подписания в ближайшее время соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций, конвенции об избежании двойного налогообложения, меморандума о взаимопонимании относительно недобросовестной практики в международной торговле. Как существенный механизм развития двустороннего сотрудничества наших стран стороны отметили Украинско-Мексиканскую межправительственную комиссию.

«Мы удовлетворены активизацией сотрудничества в области ремонта авиационной техники и надеемся на его дальнейшее расширение», - отдельно подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Среди вопросов, которые детально обсуждались во время встречи с послом Испании, - поддержка Испанией евроинтеграционного курса Украины. «Мы рассчитываем, что председательство Испании в Европейском Союзе в следующем году будет содействовать углублению сотрудничества между Украиной и ЕС, а также интенсификации двусторонних отношений», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент также подчеркну важность поддержки Испанией евроатлантических стремлений Украины. Кроме того, речь шла о расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества наших стран, в частности, в контексте проведения Евро-2012.