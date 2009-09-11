УНИАН и Медиа-профсоюз будут следить за расследованием избиения фотокора

Информационное агентство УНИАН вместе с Медиа-профсоюзом будут держать на контроле расследование избиения фотокорреспондента УНИАН в Херсонской области Виталия ДАНИЛЬЧЕНКО, произошедшее во время попытки рейдерского захвата завода “Таврия” в Новой Каховке 3 сентября.

С пониманием относясь к тому, что правоохранительные органы имеют установленный срок для принятия решения о возбуждении уголовного дела, журналисты надеются на объективное расследование избиения своего коллеги и призывают милицию не медлить с этим.

Тем более, что случаи нападения на журналистов при исполнении ими своих профессиональных обязанностей неединичны, а расследование их часто затягивается.

В качестве примера, можно привести инцидент, происшедший с нашими коллегами 2 октября 2008 года в Киеве на ул. Первомайского, – милиция до сих пор ищет нападавших, которые нанесли журналистам телесные повреждения. А милиционеры, которые не вмешались в драку, чем нарушили закон, не понесли должного наказания.

Только что УНИАН узнал о том, что к расследованию избиения нашего фотокора в Новой Каховке подключилась местная прокуратура, где пообещали “в ближайшее время” забрать материалы по делу из милиции. Об этом сообщил сам пострадавший В.Данильченко. Однако мы не уверены, что уголовное дело все же будет возбуждено, а известно об этом станет лишь через 10 дней после того, как документы будут переданы в прокуратуру.

Председатель комитета Киевского независимого медиа-профсоюза Юрий ЛУКАНОВ отмечает: ”Грубость по отношению к журналистам при исполнении ими служебных обязанностей уже становится привычной. К этому приводит безнаказность нападающих. Мы будем бороться с этим. Если следствие будет медлить с наказанием виновных – мы подключим к этому наших юристов”.

Как сообщал УНИАН, охранники завода, приняв В.Данильченко за фотографа со стороны нападающих, нанесли ему телесные повреждения и разбили фотоаппаратуру.

На вчерашний день, 10 сентября, в Управлении МВД Украины в Херсонской области УНИАН сообщили, что милиция уже установила и допросила человека, наносившего телесные повреждения фотокорреспонденту. Также на данное время экспертиза разбитой фотокамеры завершена, эксперт представляет свое заключение и возвращает «остатки» фотокамеры В.Данильченко.

В УМВД отметили, что человек, совершивший нападение на корреспондента, является охранником предприятия, однако в ходе опроса он категорически не признал, что совершал какие-либо противоправные действия, в том числе применение физической силы к журналисту.

Однако, как отметили в УМВС, пострадавший успел зафиксировать с помощью фотокамеры момент нападения.