На Майдане Независимости - митинг

Около 2-х тысяч представителей профсоюзов проводят митинг на Майдане Незалежности в Киеве, требуя от правительства улучшить социальную политику.

Как передает корреспондент УНИАН, люди, собравшиеся на Майдане, держат флаги Национального Форума профсоюзов Украины и Государственные флаги Украины. Также они выступают с многочисленными лозунгами, среди которых: «Не оправдывайте преступления кризисом», «Отдайте наши зарплаты», «Повышайте зарплаты, а не цены» и др.

В настоящее время на Майдане продолжаются выступления представителей профсоюзов из разных регионов Украины. Около 12-ти часов митингующие планируют пройти к Кабинету министров и передать свои требования представителям правительства.