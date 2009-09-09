На Майдане Независимости - митинг
10:55, 09 сентября 2009Общество
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Профсоюзы требуют улучшить социальную политику
Около 2-х тысяч представителей профсоюзов проводят митинг на Майдане Незалежности в Киеве, требуя от правительства улучшить социальную политику.
Как передает корреспондент УНИАН, люди, собравшиеся на Майдане, держат флаги Национального Форума профсоюзов Украины и Государственные флаги Украины. Также они выступают с многочисленными лозунгами, среди которых: «Не оправдывайте преступления кризисом», «Отдайте наши зарплаты», «Повышайте зарплаты, а не цены» и др.
В настоящее время на Майдане продолжаются выступления представителей профсоюзов из разных регионов Украины. Около 12-ти часов митингующие планируют пройти к Кабинету министров и передать свои требования представителям правительства.
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