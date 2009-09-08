Умер Вячеслав Хурсенко

Сегодня на Волыни по неизвестным пока причинам умер украинский певец и автор песен Вячеслав Хурсенко. Об этом УНИАН стало известно от его близких знакомых, которые ко времени разговора не знали деталей. Музыканту было 42 года.

Вячеслав Хурсенко - автор и исполнитель песен "Соколята", "На острові чекання", "Сповідь", "Панує ніч", "Я тебе розлюбив", "Віра, Надія, Любов", "Шалений час", "До рідного дому", "Ковток вина".