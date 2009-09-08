Кабмин выделил 2,7 млн. грн. на борьбу с курением

Кабинет министров выделил 2,7 млн. грн. на реализацию Государственной целевой социальной программы уменьшения вредного влияния табака на здоровье населения на 2009-2012 года.

Как отмечается в переданном УНИАН сообщении пресс-центра Коалиции общественных организаций и инициатив «За свободную от табачного дыма Украину», правительство приняло эту программу 3 сентября 2009 года.

Во исполнение программы также должны поступить еще 4 млн. грн. из международных источников.

Уже в 2010 году будет создана и профинансирована национальная телефонная линия помощи тем, кто из-за повышения цен на сигареты, или по другим причинам хочет бросить курить, но не может сделать это самостоятельно.

Государство также профинансирует антитабачную информационную кампанию – с внешней рекламой, роликами на телевидении и пр. Кроме этого, будут напечатаны и распространены рекомендации для медицинских работников о том, как им помочь своим пациентам прекратить курить.

В Украине уже зафиксирована положительная тенденция уменьшения уровня курения. Так, согласно данным Киевского международного института социологии, распространенность курения среди взрослого населения Украины в 2005 году составляла 41%, в ноябре 2008 года – 35%, а в мае 2009 года – 31%.

В Коалиции напоминают, что только за август 2009 года в государственный бюджет поступили свыше 1 млрд. грн. от акциза на табачные изделия.