МВФ согласился помочь Тимошенко написать бюджет-2010

Эксперты Международного валютного фонда посетят Киев в начале сентября для обсуждения подготовки проекта государственного бюджета Украины на 2010 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Представительства МВФ в Украине со ссылкой на Постоянного представителя МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА.

«По приглашению правительства Украины эксперты Международного валютного фонда посетят Киев в начале сентября для обсуждения подготовки проекта бюджета на 2010 год. Это обсуждение является подготовкой к приезду миссии МВФ в конце октября с.г. для переговоров по третьему пересмотру программы в рамках соглашения «Стенд-бай», - отметил М.АЛЬЕР.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила: «Для того чтобы бюджетный процесс проходил абсолютно прогнозируемо, в полной координации с мировыми экспертами и мировыми финансовыми организациями, я обратилась в Международный валютный фонд и пригласила на 31 августа – 4 сентября специальную миссию специалистов МВФ под руководством Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ, чтобы создать рабочую группу по подготовке проекта бюджета на 2010 год», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.