Если Ющенко воспользуется правом вето в отношении бюджета...

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО определится с подписанием Закона Украины «О государственном бюджете на 2007 год» в течение 15 дней.

Об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК в эфире телеканала «1+1».

Он отметил, что решение о ветировании основного финансового закона является политическим вопросом.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, если Президент воспользуется правом вето, правительственная коалиция будет обвинять его в блокировании бюджетного процесса, а если Президент подпишет документ, то ему придется брать на себя часть ответственности. Поэтому А.ЯЦЕНЮК считает, что Президент после того, как получит закон о госбюджете, изучит его и в установленный законом срок (15 дней) примет решение.

А.ЯЦЕНЮК в ходе разговора раскритиковал социальную составляющую госбюджета. Он напомнил, что прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц – 395 грн. – является показателем для установления минимальной пенсии. «Если меня кто-то хочет убедить, что можно прожить на 395 грн., ему это вряд ли удастся», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что в будущем году каждый пенсионер будет недополучать 39 грн., которые «являются значительными средствами для людей, которые считают каждую копейку».

А.ЯЦЕНЮК также негативно оценил и темпы роста минимальной заработной платы в следующем году.

«Я мог бы еще много гвоздей забить в бюджет, но хочу сказать, что есть и много позитива», - сказал первый заместитель главы Секретариата, добавив, что благодаря усилиям Президента в документе был решен ряд ключевых вопросов, в том числе и в социальной сфере.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла Закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2007 год”.

Доходы государственного бюджета Украины на 2007 год запланированы в сумме 147 млрд. 888 млн. грн., в том числе доходы общего фонда государственного бюджета – 116 млрд. 176 млн. грн., доходы специального фонда – 31 млрд. 711 млн. грн.

Расходы государственного бюджета на 2007 год запланированы в сумме 161 млрд. 819 млн. грн., в том числе расходы общего фонда - 130 млрд. 90 млн. грн., расходы специального фонда – 31 млрд. 728 млн. грн.

Прожиточный минимум на 2007 год утвержден в размере с 1 января - 492 грн., с 1 апреля – 501 грн., с 1 октября – 510 грн.

Размер минимальной заработной платы с 1 января 2007 года устанавливается на уровне 400 грн. в месяц, с 1 июля 2007 года – 420 грн. и с 1 декабря 2007 года – 450 грн.