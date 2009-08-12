Угроза дефицита сахара таки существует?

Дефицит сахара и его необоснованно высокая цена вызваны геноцидом сахарной отрасли украинской властью. Об этом заявил председатель Винницкой областной организации Украинской селянской демократической партии Василий Зубко.

«Государство доныне не выплатило дотации под посев сахарной свеклы урожая 2009 года, что уже привело к уменьшению площадей обрабатываемых земель в этом году», – отмечает председатель Винницкой областной организации УСелДП.

По данным Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор», если в 2001 году было засеяно свеклой 853 тысяч гектаров, то в 2009 году – лишь 327 тысяч гектаров.

«Угроза дефицита сахара, несмотря на заверения правительства, уже существует. Даже если на этот год запасов сырья хватит, в следующем – дефицита не избежать», – заявляет Василий Зубко.

В Винницкой областной организации отмечают, что предприятия в этом году прогнозируемо произведут лишь 1 миллион 500 тысяч тонн сахара, в то время, как ежегодная потребность государства в сахаре составляет около 2 миллионов тонн.

Вместо того, чтобы зарабатывать деньги на экспорте, правительство просто уничтожает сахарную отрасль. Невозможно, чтобы в государстве, которое когда-то было главным экспортером сахара в мире, существовала реальная угроза дефицита сырья», – подчеркивает Василий Зубко.