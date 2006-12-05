Завтра в Украине потеплеет

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, местами туман, гололед, изморозь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, на высокогорье Карпат порывы 19-24 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° морозп, днем 2-7° тепла, на крайнем западе и юге ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

7-8 декабря - облачно с прояснениями. Без существенных осадков, местами туман, гололед, изморозь. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла; в южной части и местами в западных областях ночью 1-6° тепла, днем 7-12° тепла (в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла).

9-10 декабря - без существенных осадков, только 10 декабря в западных, а днем и в северных и центральных областях осадки преимущественно в виде дождя, в Карпатах мокрый снег. Температура на Левобережье ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 1-7° тепла; на остальной территории ночью 1-7° тепла, днем 3-9°, на юге до 12° тепла.

В Киеве и области в среду ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, слабый гололед. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью около 0°, днем 4-6° тепла, по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла.

7-8 декабря - облачно с прояснениями. Без существенных осадков, местами туман, гололед, изморозь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла.

9-10 декабря - без существенных осадков, только утром и днем 10 декабря временами осадки преимущественно в виде дождя. Температура ночью 1-6° тепла, днем 3-8°.