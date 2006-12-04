Киев угрожают оставить без тепла

ДК "Газ Украины" будет ограничивать поставки газа АЭК "Киевэнерго" до полного погашения задолженности. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК “Газ Украины”.

В сообщении отмечается, что в связи с ухудшением состояния расчетов за текущее потребление газа ДК "Газ Украины" предоставила поручение УМГ "Киевтрансгаз" на ограничение поставок природного газа АЭК "Киевэнерго".

При ежесуточном потреблении газа на уровне 11,5 млн. куб. м АЭК "Киевэнерго" продолжает наращивать задолженность.

С начала года АЭК "Киевэнерго" потребила 2 млрд. 566 млн. куб. м газа, что составляет свыше 20% объема потребления газа предприятиями ТКЭ страны. Задолженность "Киевэнерго" за потребленный в 2006 году газ составила 86,5 млн. грн.

По итогам ноября долг "Киевэнерго" перед ДК "Газ Украины" за газ составил 43,6 млн. грн., уровень расчетов сократился до 72,2%. Последующее увеличение задолженности за природный газ привело к ограничению его поставок АЭК "Киевэнерго" и сокращению ежесуточного потребления с 11,5 млн. куб. м до 9,3 млн. куб. м.

В случае необеспечения 100%-ных текущих расчетов за природный газ ДК "Газ Украины" будет вынужден ограничить АЭК "Киевэнерго" объемы снабжения газа до технологического минимума.

Как сообщал УНИАН, 3 из 6 энергоблоков ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 АЭК «Киевэнерго» остановлены из-за ограничений поставок газа ДК «Газ Украины».

1 декабря принудительными действиями газоснабжающих организаций проводилось ограничение поставок газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Действиями защиты в результате снижения давления газа был остановлен блок №2 на ТЭЦ-6. 4 декабря системой защиты был остановлен энергоблок 100 Мвт на ТЭЦ-5.

По данным "Киевэнерго", задолженность компании перед ДК "Газ Украины" к 1 декабря составила 75 млн. грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 4 декабря 2006 г. общая сумма задолженности предприятий ТКЭ перед ДК "Газ Украины" за потребленный в течение 2006 года природный газ достигла 881,5 млн. грн., уровень расчетов – 66% (уровень расчетов за аналогичный период в 2005 г. – 82%). Наибольшими должниками являются предприятия ТКЭ Днепропетровской (180 млн. грн.), Харьковской (166,8 млн. грн.), Донецкой (157 млн. грн.), Запорожской (46,6 млн. грн.), Луганской (38,5 млн. грн.), Одесской (35,3 млн. грн.) и Львовской (34,3 млн. грн.) областей.