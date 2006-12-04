Киеву угрожает судьба Алчевска

АК “Киевэнерго” заявляет, что дальнейшее ограничение объемов поставок газа снабженческими организациями приведет к полному аварийному отключению всего энергетического оборудования компании. Об этом УНИАН сообщили в ДГЗ “Киевэнерго”.

Раньше компания информировала, что, начиная с 1 декабря, принудительными действиями газоснабжающих организаций проводилось ограничение поставок газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Действиями защиты из-за снижения давления газа был остановлен блок №2 на ТЭЦ-6. Дальнейшее ограничение объемов газа привело сегодня к остановке системой защиты энергоблока 100 Мвт на ТЭЦ-5.

На сегодня из-за продолжения принудительного снижения давления природного газа со стороны газоснабжающих организаций из 6 энергоблоков “Киевэнерго” из-за отсутствия газа не работают 3, остальные работают на техническом минимуме.

“Дальнейшее ограничение объемов поставок газа приведет к полному аварийному отключению всего энергетического оборудования “Киевэнерго”, развалу энергетической системы Киевского энергоузла 330 кВ и отделению станций от общей энергосистемы. Такие непонятные действия со стороны газоснабжающих компаний приведут к тяжелым социальным последствиям, что в разгар зимнего периода является недопустимым”, - отмечает “Киевэнерго”.

Как сообщили УНИАН в ДОС «Киевэнерго», оплата за полученный газ на 1 декабря составляет 94% от использованного, в то же время, поставщики требуют полной 100% оплаты текущего платежа. В “Киевэнерго” надеются”, что по результатам переговоров, которые проходят на днях между компанией и газоснабжающими организациями, давление в дальнейшем снижаться не будет. Вместе с тем, компания готова и к переходу на мазут для обеспечения работы оборудования в случае его аварийного отключения из-за недостаточного давления газа.