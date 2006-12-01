Украина модернизирует 90% парка истребителей МиГ-29

Министерство обороны Украины планирует в 2008-2011 гг. модернизировать 90% истребителей МиГ-29. Об этом сегодня сообщил командующий Воздушных сил страны генерал-полковник Анатолий Торопчин на брифинге по итогам деятельности Вооруженных сил Украины в 2006г. "Мы начинаем модернизацию наших Воздушных сил с 2008 г. Будет модернизировано 90% самолетов МиГ-29. Мы на это количество будем выходить до 2011 г.", - заявил А.Торопчин.

По словам командующего, в боевом составе Воздушных сил страны планируется оставить 74 самолета такого класса. Остальные 10% МиГ-29 будут отремонтированы, что продлит срок их использования. Он добавил, что средства на эти цели должны быть выделены в соответствии с государственной программой развития Вооруженных сил Украины на 2006-2011 гг.

А.Торопчин проинформировал, что варианты модернизации самолетов этого типа в настоящее время разрабатываются на Львовском авиаремонтном заводе.

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