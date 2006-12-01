Янукович сможет объяснить США квотирование экспорта зерна

Советник премьер-министра Украины Константин ГРИЩЕНКО надеется, что премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сможет объяснить американским партнерам причины введения квотирования экспорта зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«С одной стороны, мы будем готовы разъяснить ситуацию, а с другой - одновременно правительство разрабатывает такие шаги, которые бы позволили рынку стабильно работать в будущем независимо от того, очень ли у нас хороший, стабильно средний или, будем надеяться, не скоро - не очень хороший урожай», - сказал он.

К.ГРИЩЕНКО отметил, что зерновая тема, очевидно, будет стоять в повестке дня визита В.ЯНУКОВИЧА в США.

В то же время К.ГРИЩЕНКО отметил, что нынешнее правительство пытается не создавать проблемы, а их решать, хотя, конечно, бывают ситуации, когда с целью защиты внутреннего рынка нужно принимать соответствующие меры.

Как сообщал УНИАН, в интервью газете “Дело” от 23 ноября посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР, комментируя запланированный визит В.ЯНУКОВИЧА в США, сказал, что американцы обеспокоены введением Украиной ограничений на экспорт зерна, и если эта проблема так и не решится до декабря, ей будет уделено особое внимание.