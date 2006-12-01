Кто должен стать новым министром внутренних дел

Советник премьер-министра Украины Константин ГРИЩЕНКО считает, что следующим министром иностранных дел вместо уволенного сегодня парламентом Бориса ТАРАСЮКА, должен стать профессиональный человек, который умеет искать компромиссы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.ГРИЩЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Это тяжелый труд, который требует профессионально глубоких знаний, умения общаться с людьми и их убеждать, находить компромисс там, где есть возможность, обострять ситуацию, но не доводить до публичного скандала в случаях, когда есть серьезные разногласия», - сказал он. «Нужно осознавать, что от тебя зависит не собственная популярность и не рейтинг политический, а зависит только статус и имидж твоего государства», - сказал советник премьера. Он также отметил, что сегодня быть министром иностранных дел это очень нелегко.