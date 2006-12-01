Русский клуб наехал на Луценко

«Русский клуб», который в Украине возглавлял российский предприниматель Максим КУРОЧКИН, считает недопустимым и пагубным для украинско-российских отношений содержание его (М.КУРОЧКИНА) под арестом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили адвокаты М.КУРОЧКИНА, озвучив соответствующее заявление «Русского клуба».

По мнению членов клуба, задержание их председателя «является политическим заказом со стороны противников российско-украинского сотрудничества». По их мнению, «непосредственным исполнителем этого заказа является экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО».

Как отмечается в заявлении «Русского клуба», озвученном адвокатами, «подобная практика является неприемлемой для европейской страны, которой по праву считает себя Украина». В связи с изложенным авторы заявления отмечают, что оставляют за собой право использовать все предусмотренные законом Украины методы для обеспечения прав М.КУРОЧКИНА, а также в случае невозможности разрешение вопроса в правовом поле Украины намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября М.КУРОЧКИНА задержали в международном аэропорту «Борисполь» по постановлению Голосеевского райсуда Киева.

По данным начальника Национального центрального бюро Интерпола в Украине Кирилла КУЛИКОВА, М.КУРОЧКИН подозревается в причастности к совершению двух преступлений.

23 ноября Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения для М.КУРОЧКИНА - содержание под стражей сроком на два месяца.

Сегодня, 30 ноября, Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении жалобы адвокатов М.КУРОЧКИНА на постановление Голосеевского райсуда и принял решение оставить его под стражей.