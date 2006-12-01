Светлана Лобода разбила свой Мерседес (фото)

Прошлой субботней ночью после двух концертов подряд певица Светлана Лобода вместе с директором своей компании "S & А music group" и менеджером ехала домой.

На отрезке дороги, возле ресторана "Пена", что на Ярославовом Валу, Лобода не справилась с управлением. В "S & А music group" сообщили, что это произошло из-за густых туманов, что уже неделю висят над Киевом, пишет Tablo ID.

"Я увидела остановившееся авто-такси, до него было около трех метров, а я мчусь на скорости. Нажав на тормоза, поняла, что столкновения не избежать", - рассказала певица. "Резина "шипованая" и в дождливую погоду скользит. Оставалось лишь наблюдать за тем, что происходит. Мое авто с силой ударило в левое крыло другой иномарки", - добавила она.

Когда Лобода вышла из авто, то увидела, что бампер разбит вдребезги. Позже оказалось, что ее страховка закончились за неделю до ночного инцидента.

С пассажирами, к счастью, ничего не произошло, однако праздничный гонорар Лободы, очевидно, пойдет на ремонт и возмещение нанесенного другой стороне вреда.

Впрочем, по словам людей, близких к певице, совсем без авто Светлана не осталась. У нее появился "личный охранник", который нашелся на диво быстро, что наталкивает на мысль о его определенной близости к певице.

Очевидно, не бедная певица решила воспользоваться услугами своего благотворителя и не ездить на такси не потому, что хочет сэкономить. Говорит, что "после случаев с ограблением артистов и даже похищением их самих просто боится ездить самостоятельно в такси".

Фото Tablo IDа предоставлены кампанией певицы