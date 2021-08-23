По словам президента, арт-объект олицетворяет 24 области и украинский Крым.

В честь Дня Государственного флага в географическом центре Украины в селе Марьяновка Черкасской области при участии главы государства Владимира Зеленского состоялось торжественное поднятие крупнейшего в области сине-желтого флага.

Специально к 30-летию Независимости Украины здесь также создали арт-комплекс "Географический центр - сердце Украины", сообщается на сайте президента Украины.

Стяг размером 9 на 13 метров торжественно подняли на флагшток высотой 52 метра.

По словам Владимира Зеленского, арт-объект, вокруг которого расположено 25 стальных крыльев, олицетворяет 24 области и украинский Крым. Каждая пара крыльев украшена аутентичным местным орнаментом конкретного региона. В центре площадки - сердце под стеклом.

"Подниматься и быть на высоте гораздо легче вместе. И сегодня в небо одновременно поднимутся тысячи наших государственных флагов. Во всех регионах, во всех городах, по всей Украине и за ее пределами", - сказал глава государства.

"Это гордость, когда наш флаг освобождал десятки городов и сел на Донбассе. Благодарность, когда наш флаг помогал тушить пожары в Турции и в Греции. Вера в жизнь, когда наш флаг помогал бороться с COVID-19 в Италии. Слезы, когда наш флаг сопровождает в рай погибших защитников Украины. Радость, когда наш флаг поднимается на Олимпийских играх, развевается на Эвересте, Монблане и даже в космосе", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех, кто делает цвета Государственного флага Украины известными и уважаемыми в Украине и мире.

"Это наши военные, ветераны, волонтеры. Наши медики. Пожарные, спасатели, пограничники. Наши спортсмены, футболисты. Наши олимпийцы. Наши паралимпийцы. Наши тренеры. И наши детские тренеры. Наши ученые, педагоги, студенты, деятели искусства. А самое главное - это наши граждане Украины", - сказал Владимир Зеленский.

Одновременно государственные флаги были подняты во всех регионах Украины, где в рамках президентской программы "Большая стройка" соорудили специальные флагштоки. К 30-летию независимости Украины в цвета национального флага также "окрасят" Ниагарский водопад на границе Канады и США и здание Совета Европы в Страсбурге.

Автор: Иван Бойко