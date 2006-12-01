Харьковская милиция вступилась за Луценко

В четверг при получении взятки в 40 тыс. грн. в служебном кабинете харьковские правоохранительные органы задержали «на горячем» начальника управления квартирного учета и раздела жилой площади Харьковского горисполкома Геннадия БАКАЛЯРА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления борьбы с экономическими преступлениями УМВСУ в Харьковской области Сергей МЕРЕЖКО.

По его словам, действия милиции были осуществлены в ответ на обращение заявителя, который пожаловался, что должностное лицо горисполкома требует взятку за решение его квартирного вопроса. «Деньги были обнаружены», - сказал С.МЕРЕЖКО, но в то же время выразил удивление активным участием руководителей городской власти во время проверки. Он отверг утверждение руководителей городской власти, которые заявили, что дача взятки была инициируема Юрием ЛУЦЕНКО. По словам С.МЕРЕЖКО, это обычная будничная работа его подчиненных в сфере борьбы со взяточничеством. При этом С.МЕРЕЖКО заявил, что его подчиненные действовали «в рамках закона». Материалы проверки переданы в прокуратуру Харьковской области, сказал он, и выразил надежду, что по этому факту будет возбуждено уголовное дело.

Справка УНИАН. 30 ноября с трибуны ВР Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что харьковские правоохранительные органы занимаются расследование факта дачи взятки в Харьковском городском совете. Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель Центра общественных связей УМВС Украины в Харьковской области, 30 ноября в городском совете состоялись соответствующие действия по установлению фактов взяточничества. В настоящее время материалы переданы в прокуратуру Харьковской области.

1 декабря Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН и секретарь городского совета Геннадий КЕРНЕС обвинили Ю.ЛУЦЕНКО в инициации взятки с целью дискредитации власти Харькова. М.ДОБКИН заявил, что вчера после заявления Ю.ЛУЦЕНКО «была попытка инициировать дачу взятки в Харьковском городском совете». По его словам, в кабинете начальника управления квартирного учета и раздела жилой площади Геннадия БАКАЛЯРА в кабинет «ворвались 8 небритых личностей неприятной внешности», которые, закрыв двери, «бросили на пол торбу с помеченными краской деньгами и пытались силой заставить БАКАЛЯРА притронуться рукой к этим деньгам».

Все, что происходит, они связали с «радикальным политическим противостоянием в связи с тем, что Партия регионов инициировала отставку Ю.ЛУЦЕНКО».

30 ноября ВР не хватило трех голосов, чтобы освободить Ю.ЛУЦЕНКО с должности руководителя МВД.

Сегодня Верховная Рада освободила Ю.ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел Украины. За соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов из 434, зарегистрированных в зале. Голосовали “за” в полном составе фракции Партии регионов, КПУ и почти в полном составе фракция СПУ.