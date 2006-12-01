Черновецкий распорядился пересмотреть квартплату в Киеве

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о пересмотре квартплаты в столице с целью привести ее в соответствие с реальным состоянием жилья.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, согласно распоряжению, киевляне, проживающие в домах барачного типа, вместо 1,36 коп. за кв. м с 1 декабря этого года будут платить 72-80 коп.

Следующий этап пересмотра квартплаты будут касаться жителей так называемых хрущевок - домов первой серии индустриальной застройки.