По наводке Москаля у крымских чиновников проверяют дипломы

Прокуратура Автономной Республики Крым в настоящее время проводит проверку подлинности дипломов крымских чиновников всех рангов - начиная от чиновников районных советов и заканчивая членами правительства и депутатами парламента АРК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил прокурор Крыма Виктор ШЕМЧУК сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

"В соответствии с заданием Генеральной прокуратуры Украины проверка проводится в отношении всех чиновников - как руководителей районного звена, так и чиновников Совета министров и Верховной Рады автономии", - отметил В.ШЕМЧУК.

По его словам, необходимость такой повсеместной проверки обусловлена тем, что за последнее время в автономии было выявлено много поддельных дипломов чиновников различных служб. "Прокуратурой Центрального района (Симферополя - УНИАН) в этом году было расследовано 11 уголовных дел по факту использования заведомо ложных дипломов. Это касалось Центра занятости, - сообщил В.ШЕМЧУК. - В дальнейшем это послужило поводом для того, чтобы развивать эту тему и проводить проверку в других государственных организациях".

Говоря о чиновнике Ленинского райсовета (председатель райсовета Анатолий ПЕТРИЩЕВ выдвигался на должность председателя Ленинской райгосадминистрации и предоставил в Секретариат Президента Украины фальшивый диплом о высшем образовании - УНИАН), В.ШЕМЧУК отметил, что в настоящее время этим вопросом занимается крымская милиция. "Сегодня материалы направлены в Главное управление МВД Украины в Крыму, - сказал прокурор Крыма. - В настоящее время мы ставим вопрос, о том, что диплом был подделан. Нам надо установить, где находится этот диплом, и кто его подделал".

Как сообщал УНИАН, в середине ноября Постоянный представитель Президента Украины в АРК Геннадий МОСКАЛЬ призвал милицию и прокуратуру автономии провести проверку подлинности дипломов о высшем образовании представителей властей автономии - министров и членов Совета министров АРК, депутатов Верховной Рады Крыма, руководства районных советов и райгосадминистраций.

Как отмечал Г.МОСКАЛЬ, необходимость такой проверки обусловлена случаем с председателем Ленинского районного совета А.ПЕТРИЩЕВЫМ, который, выдвигаясь на должность главы Ленинской райгосадминистрации, предоставил в Кабинет Министров и в Секретариат Президента Украины фальшивый диплом. Г.МОСКАЛЬ просил прокурора АРК возбудить уголовное дело и провести расследование по факту представления А.ПЕТРИЩЕВЫМ фальшивого диплома.