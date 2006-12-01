На сегодняшний день в Киеве действуют старые тарифы - Минюст

По состоянию на 1 декабря 2006 года в Киеве остаются действующими тарифы на жилищно-коммунальные услуги, зарегистрированные в органах юстиции в 2000 и 2002 годах, а также изменения к этим тарифам, зарегистрированные в 2002, 2003, 2004 и 2005 году. Об этом заявил начальник Киевского городского управления юстиции Дмитрий СОКУРЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, на 1 декабря 2006 года, отметил Д.СОКУРЕНКО, эти распоряжения не были отменены, а, следовательно, остаются действующими.

Кроме того, на первое число декабря в Киевское управление юстиции не было подано на государственную регистрацию никакого другого распоряжения Киевской городской государственной администрации, которое касалось бы жилищно-коммунальных тарифов. В том числе, органы юстиции не регистрировали четыре распоряжения об установлении цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которые, как стало известно из средств массовой информации, были приняты Киевской городской госадминистрацией 30 октября 2006 года.

Как отметил Д.СОКУРЕНКО, в соответствии с законодательством о государственной регистрации, в частности Указом Президента Украины «О государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти», незарегистрированные акты законодательства являются недействительными и не могут направляться к исполнению.

По словам руководителя столичного управления юстиции, на сегодня в Киеве является действующим распоряжение №748 «Об установлении размеров квартирной платы и платы (для частных квартир) за содержание домов и придомовых территорий в г. Киеве», которое Киевская городская государственная администрация зарегистрировала в 2000 году. В 2002 году в это распоряжение были внесены изменения, которые также были зарегистрированы в Киевском городском управлении юстиции.

Кроме того, отметил Д.СОКУРЕНКО, в 2002 году КГГА зарегистрировала распоряжение №1245 «Об установлении тарифов на производство тепловой энергии и жилищно-коммунальные услуги для населения». На протяжении 2003, 2004 и 2005 годов в это распоряжение трижды вносились изменения, которые также регистрировались Киевской горгосадминистрацией в органах юстиции.

Д.СОКУРЕНКО также заметил, что количество распоряжений Киевской горгосадминистрации, поступивших в городское управление юстиции с апреля по ноябрь 2006 года, в 4 раза меньше, чем за аналогичный период 2005 года. Руководитель столичного управления юстиции сообщил, что с апреля 2006 года КГГА направила на регистрацию в Киевское городское управление юстиции 6 распоряжений, которые были зарегистрированы.

Как сообщал УНИАН, 30 октября во время совещания в столичной мэрии Киевский городской председатель, председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал ряд распоряжений КГГА, согласно которым с 1 декабря в Киеве коммунальные тарифы возрастут в среднем в 3,3 раза.

10 ноября Минюст заявил, что решения КГГА о повышении жилищно-коммунальных тарифов являются недействительными из-за их несвоевременной регистрации.

20 ноября Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что подавать на регистрацию в Минюст документы о новых тарифах власть города не должна.